Petit bain présente : MERCREDI APÉROBARGE PROGRAMME ▂ Le Cèpe Records Après deux Apérobarges réussis, Le Cèpe refait surface sur le bateau cette fois-ci pour une 3eme édition sous le signe de la douceur avec White Velvet en live, Lucie Marmiesse pour une expo photo dans le vif de l’émotion quotidienne, Charlotte Bronson pour tatouer vos jolies peaux bronzées, le tout accompagné d’un DJ set Rock/Soul de Mary Cherry et du Cèpe en personne. Un stand du label sera à votre disposition avec nos dernières sorties. https://leceperecords.bandcamp.com/ ▂ White Velvet (live) Après une première sortie en 2019, “Adulthood”, White Velvet sort en 2021 « Encore à contre courant », une combinaison de compositions et de reprises. Un format un peu hors du commun qui illustre bien 2020, faite de chambardement et d’adaptation. Ces chansons sont une ode à l’amour, et cette fois, c’est dans son idiome natal que s’exprime White Velvet. Pour écouter: https://whitevelvet.bandcamp.com/ https://www.youtube.com/c/WhiteVelvetMusic ▂ DJ set Rock/Soul de Mary Cherry et du Cèpe en personne. ☀☀☀☀ ▂ Exposition photo : Lucie Marmiesse Lucie Marmiesse, très sensible au milieu artistique, elle se passionne dès son plus jeune âge pour la photographie. Ce qu’elle aime, c’est prendre des photos sur le vif, dans la rue, dans les transports, cette humanité que l’on rencontre fortuitement. Observer l’autre et capter une émotion, une posture, une attitude de personnes qui pourraient passer inaperçues dans une banalité. ▂ Tattoos : Charlotte Bronson “Tatouages Handpoke pour épicuriens” Concerts -> Électronique Petit Bain 7 port de la Gare Paris 75013 Contact :Petit Bain 0180484981 contact@petitbain.org https://petitbain.org/ https://www.facebook.com/petitbain Concerts -> Électronique Musique

