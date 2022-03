White Velvet en concert Goderville Goderville Catégories d’évènement: Goderville

Seine-Maritime

White Velvet en concert Goderville, 14 mai 2022, Goderville. White Velvet en concert Goderville

2022-05-14 20:30:00 – 2022-05-14 23:00:00

Goderville Seine-Maritime Samedi 14 mai à 20h30 / WHITE VELVEL (concert pop jazz) à La Ficelle Juliette Richards trouve l’espace où poser sa voix et forme son premier projet personnel sous le nom de White Velvet. Comme un remède à la monotonie, une potion qui libère des brisures et des soucis. Informations et réservations au 02 35 27 07 37 ou sur laficelle.resa@goderville.com

Durée : 1h15 – Tarifs : 10€/5€ (chèques et espèces seulement) Samedi 14 mai à 20h30 / WHITE VELVEL (concert pop jazz) à La Ficelle Juliette Richards trouve l’espace où poser sa voix et forme son premier projet personnel sous le nom de White Velvet. Comme un remède à la monotonie, une potion qui libère des… laficelle@goderville.com +33 2 35 27 07 37 http://www.goderville.com/? Samedi 14 mai à 20h30 / WHITE VELVEL (concert pop jazz) à La Ficelle Juliette Richards trouve l’espace où poser sa voix et forme son premier projet personnel sous le nom de White Velvet. Comme un remède à la monotonie, une potion qui libère des brisures et des soucis. Informations et réservations au 02 35 27 07 37 ou sur laficelle.resa@goderville.com

Durée : 1h15 – Tarifs : 10€/5€ (chèques et espèces seulement) Goderville

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Goderville, Seine-Maritime Autres Lieu Goderville Adresse Ville Goderville lieuville Goderville Departement Seine-Maritime

Goderville Goderville Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/goderville/

White Velvet en concert Goderville 2022-05-14 was last modified: by White Velvet en concert Goderville Goderville 14 mai 2022 Goderville seine-maritime

Goderville Seine-Maritime