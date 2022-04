White Snake Espace Aragon Oissel Catégories d’évènement: Oissel

White Snake Espace Aragon, 14 avril 2022, Oissel. White Snake

Espace Aragon, le jeudi 14 avril à 14:30

Xuan, un chasseur de serpents, trouve une jeune femme errant dans les montagnes. Elle a perdu la mémoire et ne se souvient que de son prénom, Blanca. Le chasseur décide de l’aider à retrouver son identité. Mais de dangereux esprits et de puissantes créatures vont se dresser sur leur chemin, car il s’avère que Blanca n’est vraisemblablement pas humaine…

Tarif Plein 6.20 €, Tarif Réduit 4.20 € et Tarif Carte Labo 3.10 €

Inspiré d’une légende chinoise, qui met en scène la rencontre et l’histoire d’amour entre un serpent blanc, devenu femme après des siècles de méditation, et un apothicaire qui l’aurait sauvée. Espace Aragon Place du 8 mai 1945 76350 OISSEL Oissel Seine-Maritime

2022-04-14T14:30:00 2022-04-14T16:08:00

