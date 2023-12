Muddy Buddies White rabbit Marseille, 16 décembre 2023, Marseille.

Muddy Buddies Samedi 16 décembre, 20h00 White rabbit Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

Fin : 2023-12-16T20:00:00+01:00 – 2023-12-16T23:59:00+01:00

C’est LA Soirée de cette fin d’année ! On se retrouve le 16 Décembre avec l’Énorme Concert des Muddy Buddies au White Rabbit ! Et comme on est kiffe chaque année ce moment ça sera l’occasion d’élire le pull le plus moche de noël ! Donc on compte sur toi pour venir avec ton plus « beau » pull pour ce concert de malade !

_____________________________________________________________

White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]