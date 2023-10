Les Charlatans / MADIANE White rabbit Marseille, 21 octobre 2023, Marseille.

Les Charlatans / MADIANE Samedi 21 octobre, 20h00 White rabbit Entrée libre

Du Rock…du Rock…du Rock ! Le 21 Octobre le White Rabbit va se transcender !

Retrouver en 1ère Partie, Les Charlatans du bon Rock en compos et en reprises.

Et en cerise sur le gâteau…MADIANE qui va retourner le White Rabbit.

Et pour votre curiosité…chaque groupe à un instrument mystère…

Pensez à réserver

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00

2023-10-21T20:00:00+02:00 – 2023-10-21T23:30:00+02:00