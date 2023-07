Jolly Chimp / Lucas le Fripon White rabbit Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Jolly Chimp / Lucas le Fripon White rabbit Marseille, 1 juillet 2023, Marseille. Jolly Chimp / Lucas le Fripon Samedi 1 juillet, 20h00 White rabbit Le Samedi c’est Concert Live au White Rabbit en Terrasse !

Avec un Cocktail ou une Pression tu viens apprécier :

– Le Rock de Jolly Chimp à partir de 20h

– Le DJ Set de Lucas le Fripon de 22h à 2h !

N’oublies pas de réserver ta place

White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-07-01T20:00:00+02:00 – 2023-07-02T02:00:00+02:00

