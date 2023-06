HOLY DOXA White rabbit Marseille, 17 juin 2023, Marseille.

HOLY DOXA Samedi 17 juin, 20h00 White rabbit Entrée libre

Holy Doxa revient après une longue absence, et quel meilleur lieu que le White Rabbit pour un retour en force ?

La soirée sera remplie de morceaux de notre album Puzzle Therapy, des plus anciens, des plus récents … Et quelques reprises pour couronner le tout !

White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille Marseille 13002 Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00

2023-06-17T20:00:00+02:00 – 2023-06-17T22:00:00+02:00