WhineUP Party White rabbit, 10 mars 2023, Marseille. WhineUP Party

Vendredi 10 mars, 22h00 White rabbit Entrée libre

Les LapinouX bloquez votre soirée du Vendredi 10 qui s’annonce exceptionnelle !

DJ Big Chris et DJ Lina s'affrontent dans une Battle HipHop/Latino de folie ! White rabbit 23 Quai de la Joliette, 13002 Marseille

