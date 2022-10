White out

En alpinisme, l’expression « White out » désigne la perte totale de repères causée par une uniformité entre ciel et terre, rendant impossible tout type de déplacement dans n’importe quelle direction.

Suivant les traces de trois alpinistes à la conquête d’un sommet réputé inaccessible, Piergiorgio Milano réussit la prouesse de restituer sur scène les émotions liées à la verticalité et à l’immensité vertigineuses de la haute montagne. Skis, mousquetons, cordes sont ici détournés pour créer des images puissantes et de nouvelles possibilités de mouvement. Devant nous l’alpinisme se mue en une expérience bluffante, fusion entre cirque contemporain, danse et théâtre. Entre effroi et amusement, nous assistons aux figures chorégraphiques particulièrement exigeantes de ce voyage initiatique enivrant.

