White Oak Standing Salle culturelle An Dour Meur Plestin-les-Grèves, samedi 30 mars 2024.

WHITE OAK STANDING (FRANCE-ALLEMAGNE) crée un univers onirique et subtil, coloré de sonorités actuelles, folk-pop ou néo-classiques, à partir de poésies écrites par la jeune poétesse BlueInk Ditty.

Les compositions musicales se construisent avec finesse autour des chants sublimes et profonds de Stefanie Theobald et Mara Devaux, soutenues par les accompagnements instrumentaux subtils des cordes de Jonathan Dour et du piano de Mara.

Les artistes se livrent avec sincérité et fragilité en créant une musique à la fois mélancolique et puissante!

Cela donne naissance à un concert envoûtant et émouvant. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

Salle culturelle An Dour Meur Lieu-dit Kerilly

Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne

