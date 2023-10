CHANSON D’OCCASION WHITE HOP Les Essarts, 25 novembre 2023, Les Essarts.

CHANSON D’OCCASION Samedi 25 novembre, 19h30 WHITE HOP

3 chineurs invétérés de tubes qui recyclent avec malice les pépites de la chanson populaire relookées façon swing manouche.

Facebook

Vidéo

WHITE HOP 42 rue des Sables, 85140 Essarts en Bocage Les Essarts 85140 Vendée Pays de la Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/ChansondoccasionOfficiel/?locale=fr_FR »}, {« data »: {« author »: « Chanson d’occasion », « cache_age »: 86400, « description »: « //////VOICI notre NOUVEAU CLIP /////////nnsur un morceau de Franu00e7oise hardy « tous les garu00e7ons et les filles « nnMerci au Twist Diner Cafu00e9 de nous avoir laissu00e9 les clu00e9s du dinernMerci u00e0 Gang de Gonze’S et By pop’n’roll pour les looks !!!!nMerci u00e0 raph, helvis et tazou de nous avoir aidu00e9 u00e0 ru00e9aliser ce clipnMerci u00e0 tous les figurants d’avoir voyagu00e9 avec nous dans les sixtee’s », « type »: « video », « title »: « Clip Chanson D’occasion 2019 », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/bEu2bKoAwEI/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=bEu2bKoAwEI », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCeBIOK5X9v0J9TcVQvbTKMA », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=bEu2bKoAwEI »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

2023-11-25T19:30:00+01:00 – 2023-11-25T22:30:00+01:00

jazz manouche