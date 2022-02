White Feet – Nasser Ben Dadoo O’Zinc Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Nasser Ben Dadoo : Guitare & Chant Tomi Matthieu : Basse Rob Hirrons : Batterie Derrière chaque son et chaque pulsation de Nasser Ben Dadoo le blues surgit, comme une évidence. Car ce blues du sud n’a pas besoin de boussole pour sonder les profondeurs de l’âme. Et si sa musique charrie les tourments du Mississippi, du Delta au Jump jusqu’au Chicago blues, elle respire aussi les rythmes 6/8 africains. Sa nouvelle formation « White Feet » remonte ainsi à l’intarissable source du blues, perpétuant sa fibre créative et transformant, de sa voix rocailleuse, la mélancolie en vibrante célébration de la vie. Jeudi 24 Fevrier 20:30 Etage du restaurant O’ZINC 182 rue du Rouet 13 008 Marseille Open Door et restauration à partir de 19h30 Concert 20h30 – PAF 15 € Réservation : Henri par SMS au 06 09 53 40 41 Adhésion annuelle: [https://www.helloasso.com/associations/le-jam/adhesions/adhesion-participative-le-jam-hors-les-murs](https://www.helloasso.com/associations/le-jam/adhesions/adhesion-participative-le-jam-hors-les-murs)

