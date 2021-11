WHITE FEET – Nasser Ben Dadoo Espace Julien, 19 novembre 2021, Marseille.

WHITE FEET – Nasser Ben Dadoo

Espace Julien, le vendredi 19 novembre à 20:30

WHITE FEET/Nasser Ben Dadoo présente son nouveau spectacle Blue Legacy à l’espace Julien ! Derrière chaque son et chaque pulsation de Nasser Ben Dadoo, le blues surgit, comme une évidence. Car ce blues du sud n’a pas besoin de boussole pour sonder les profondeurs de l’âme. Et si sa musique charrie les tourments du Mississippi, du Delta au Jump jusqu’au Chicago blues, elle respire aussi les rythmes 6/8 africains. Sa nouvelle création «Blue Legacy » remonte ainsi à l’intarissable source du blues, perpétuant sa fibre créative et transformant, de sa voix rocailleuse, la mélancolie en vibrante célébration de la vie. Avec son ouverture d’esprit et son énergie contagieuse, Nasser Ben Dadoo déjoue les clichés avec ses explorations sonores. Il faut dire que, tombé précocement dans le chaudron du blues, ce chanteur-guitariste n’a cessé de cultiver un sens aigu de l’improvisation et un goût pour les groove indomptables aux tensions rock. S’affranchissant des répertoires intemporels en défendant désormais ses propres compositions, il arpente son inépuisable terrain de jeu avec un combo de musiciens aventuriers. En dépositaire de cette musique aux parfums d’émancipation sociale et au swing infernal, White Feet incarne ce blues moderne et voyageur. Transcendant et Intense.

Gratuit sur réservation

Espace Julien 39 cours Julien, 13006 Marseille



