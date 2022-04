WHITE FEET – NASSER BEN DADOO Club 27 Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Club 27, le samedi 23 avril à 20:00

Nasser Ben Dadoo livre un blues du sud puissant créatif avec sa voix rocailleuse et son énergie contagieuse! Nasser déjoue les clichés avec ses explorations sonores. Ce chanteur-guitariste n’a cessé de cultiver un sens aigu de l’improvisation et un goût pour les groove indomptables aux tensions rock Ce power trio composé de Nasser Ben Dadoo, Mathieu Tomi et Rob Hirons vous embarquera sur les rives du Mississippi mais aussi sur celles de tous les pays du monde où il fait chaud Inscrivez-vous le plus tôt possible au 06 35 27 77 80 ! Exposition de photos proposée par Eleonore Bizeul jusqu’à fin mai! PAF : 15 €

♫BLUES♫ Club 27 27, rue d'Anvers13004 Marseille

2022-04-23T20:00:00 2022-04-23T22:30:00

