White dog Guilers, 19 novembre 2021, Guilers.

White dog 2021-11-19 – 2021-11-21 L’Agora 79 Rue Charles de Gaulle

Guilers Finistère

Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique des années 1960, en pleine lutte pour l’Egalité des droits civiques, Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné, Batka, et s’y attachent. Mais l’animal, d’apparence si douce et affectueuse, laisse apparaître les signes d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier.

« Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ? ». Contre l’avis de tous, l’écrivain Gary veut croire à une rééducation possible de la bête. Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire en direct ce poignant récit autobiographique de Romain Gary. Au rythme d’une batterie jazz aux sonorités afro-américaines, les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous les yeux du spectateur dans un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société meurtrie et meurtrière, aux multiples zones d’ombre.

Représentations prévues :

– Vendredi 19 novembre à 20h30

– Dimanche 21 novembre à 14h30

A partir de 12 ans

Organisateur : Le Quartz

En partenariat et dans le cadre du festival des arts marionnettiques “Les mains en l’air” de Guilers

+33 2 98 33 95 00 https://www.lequartz.com/White-Dog.html

Dans le contexte politique brûlant de l’Amérique des années 1960, en pleine lutte pour l’Egalité des droits civiques, Romain Gary et son épouse Jean Seberg recueillent un chien abandonné, Batka, et s’y attachent. Mais l’animal, d’apparence si douce et affectueuse, laisse apparaître les signes d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier.

« Mais qu’est-ce qu’il a ce chien ? ». Contre l’avis de tous, l’écrivain Gary veut croire à une rééducation possible de la bête. Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire en direct ce poignant récit autobiographique de Romain Gary. Au rythme d’une batterie jazz aux sonorités afro-américaines, les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous les yeux du spectateur dans un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société meurtrie et meurtrière, aux multiples zones d’ombre.

Représentations prévues :

– Vendredi 19 novembre à 20h30

– Dimanche 21 novembre à 14h30

A partir de 12 ans

Organisateur : Le Quartz

En partenariat et dans le cadre du festival des arts marionnettiques “Les mains en l’air” de Guilers

dernière mise à jour : 2021-08-25 par