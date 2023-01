White Dog, au Théâtre 14 Théâtre 14, 7 mars 2023, Paris.

Du mardi 07 mars 2023 au samedi 25 mars 2023 :

samedi

de 16h00 à 17h35

jeudi

de 19h00 à 20h35

mardi, mercredi, vendredi

de 20h00 à 21h35

. payant

Tarif normal – 25€

Tarif voisin – 18€

Tarif réduit – 10€

Tarif étudiant – 1€

Jeux de lumière, projections, marionnettes et acteurs sont réunis pour réécrire en direct ce poignant récit autobiographique de Romain Gary. D’après le roman Chien Blanc, mis en scène par Camille Trouvé.

L’intrigue de White Dog se déroule dans l’Amérique des années 60 en proie à de violents conflits internes. Martin Luther King vient d’être assassiné et la communauté noire lutte sans relâche pour la défense de ses droits civiques.

C’est dans ce contexte violent que le couple formé par Romain Gary et son épouse Jean Seberg, recueille un chien abandonné, nommé Batka, et s’y attache. L’animal, d’apparence si douce et affectueuse n’est pourtant pas un chien ordinaire. Par moment, apparaissent chez lui les signes d’une incroyable monstruosité, d’une extrême sauvagerie : un basculement total du familier.

« Mais qu’est ce qu’il a ce Chien ? ».

Commence alors une enquête pour essayer de comprendre et tenter de guérir l’animal…

Au rythme d’une batterie jazz aux sonorités afro-américaines, les grandes pages vierges de la scène se noircissent sous les yeux du spectateur dans un déroulé haletant et cinématographique, qui raconte une société́ meurtrie et meurtrière, aux multiples zones d’ombre.

Deux ans après R.A.G.E, la compagnie des Anges au Plafond poursuit son éclairage de l’humanisme de Romain Gary en s’attelant avec force et acuité́ à la question du conditionnement de l’esprit humain. Quel espoir pour le rêve de fraternité́ et de réconciliation lorsque bêtise humaine rime avec férocité́ animale et quand la manipulation prend des allures de dressage ? Peut-on désapprendre la haine ?

Théâtre 14 20 avenue Marc Sangnier 75014 Paris

Vincent Muteau