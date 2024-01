WHIP · Georges Labbat Le Carreau du Temple Paris, vendredi 9 février 2024.

Le samedi 10 février 2024

de 19h00 à 19h45

Le vendredi 09 février 2024

de 21h30 à 22h15

.Tout public. payant

Spectacle à l’unité : 10 à 20€ / Pass 3 spectacles : 20 à 40€

Le fouet, objet discursif et symbolique que Georges Labbat repense et renverse à travers « WHIP » !

Le spectacle

Dans la continuité de la création Self/Unnamed, duo entre un danseur et son double de plastique, Georges Labbat propose WHIP, une performance se focalisant une nouvelle fois sur les jeux de force dans notre rapport à l’altérité au moyen d’une partition chorégraphique en perpétuelle rotation.

L’objet central de la performance est le fouet, dont s’emparent les trois performeurs pour son mouvement et sa musicalité. Son utilisation, circulaire et propice à une certaine virtuosité, ouvre la voie à une véritable structure chorégraphique et rythmique. Oscillant entre la légèreté d’un sifflement et la violence d’une détonation, les sons produits par cet instrument invitent à questionner notre rapport à la limite, qu’elle soit sonore, émotionnelle ou physique. Par sa taille et ses effets, le fouet présente des risques dans sa manipulation, et c’est ce potentiel danger, cette transgression possible, qui fait sortir WHIP de la boîte noire et offre au public une autre expérience du spectacle.

Longtemps employé comme objet de domination et de violence, le fouet possède un certain pouvoir discursif et symbolique que Georges Labbat repense et renverse à travers WHIP.

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

© David Le Borgne WHIP – Georges Labbat © David Le Borgne