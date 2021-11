Marseille Bounce Bouches-du-Rhône, Marseille Whine & Bounce : Chaps x Soon ! Bounce Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

À la demande générale, la soirée mythique spéciale tropical, hip-hop et AfroBeat est de retour ! Reggaeton, Shatta, Baile Funk, Ragga, Dancehall, AfroBeat & hip-hop ça va whiner sur le dancefloor du Bounce Club ! Whine & Kotch ou Whine & Bounce c’est pareil, ce vendredi on se met à l’heure de Kingston et des Caraïbes, le tout avec un zeste de hip-hop ! WARNING !!! =====>>> le DJ préféré de tes djs préférés est de retour pour votre plus grand plaisir : Mister Chaps ! Music by : Chaps ( FFL Paris ) Dj Soon ( Bounce Cub Marseille) ● INFORMATIONS : Gratuit jusqu’a minuit! 10€ avec une consommation Parking : cours d’Estienne d’Orves Métro : Vieux Port Réservation au 06 13 35 12 06 ♫CLUBBING♫ Bounce 35, Cours Honoré d’Estienne d’Orves, 13001 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

2021-11-12T23:00:00 2021-11-12T04:00:00

