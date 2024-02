WHILE SHE SLEEPS BURY TOMORROW LE TRANSBORDEUR Villeurbanne, lundi 24 juin 2024.

Sounds Like Hell Productions, en accord avec Veryshow, présente :Les adeptes de Metalcore seront comblé.e.s avec une nouvelle affiche estivale d’anthologie accueillie dans notre belle ville de Lyon lundi 24 juin !Après avoir fait salle comble en 2023 au Ninkasi Kao, les Britanniques de WHILE SHE SLEEPS feront leur grand retour, accompagnés pour cette date exceptionnelle par BURY TOMORROW, ERRA, MAKE THEM SUFFER et THROWN !Le Transbordeur sera le théâtre de la rencontre explosive entre ces cinq groupes incontournables de la scène Metal Moderne, ne manquez surtout pas cette soirée dont on se souviendra longtemps !Ouverture des portes : 18h00 Début du concert : 18h30

Tarif : 38.00 – 38.00 euros.

Début : 2024-06-24 à 18:00

Réservez votre billet ici

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69