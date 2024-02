Where mermaids drown + 1ère partie Sarita Idalia à la Dame du Canton La Dame de Canton Paris, jeudi 2 mai 2024.

Le jeudi 02 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant prévente : 10 EUR

Venez passer une bonne soirée avec Where mermaids drown !

Avec AndTheRagingWindDoBlow (2020), where mermaids down a tranquillement fait son nid dans l’arbre généalogique du post-rock français. Remarqué en ouverture de l’illustre Dunk!Festivalen Belgique,le quatuor lyonnais s’apprête à franchir le cap du premier album avec les honneurs. Reminisce se place au point de collision entre musiques saturées et cinématographiques, dans le silage d’illustres pairs comme Bruit ≤ ou Lost In Kiev.

where mermaids drown a assurément trouvé le son qui est le sien sur ce premier long format. Ses six pièces instrumentales présentent de belles confrontations de mélodies envoûtantes et d’ambiances éthérées. Grâce à de marquants crescendos ,celles-ci évoluent ver la plus pure vigueur, permettant aux riffs de reprendre la parole avec vaillance!

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/where-mermaids-drown-1ere-partie-sarita-idalia/ https://www.billetweb.fr/where-mermaids-drown-1ere-partie-sarita-idalia

