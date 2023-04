Where is my mind? SUPERSONIC, 29 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 28 juillet 2023

de 23h00 à 06h00

.Tout public. gratuit

Concerts gratuits, Nuits rock et Disquaire à Paris !

Where is My Mind ?!

MTV diffuse en continu les clips des guitar heroes de ton adolescence, tu ne jures que par le grunge de Kurt Cobain, les mélodies pop de Weezer, les excentricités de Gwen Stefani ou de Bjork. De 23h à 6h du matin viens danser sur les meilleurs sons rock des années 90s !

Live tribute à 1h des Reines du Baal

DJ set rock 90s

Si tu aimes: Nirvana / Pixies / Placebo / Red Hot Chili Peppers / The Cranberries / No Doubt / Blur / Oasis / Beatis Boys / Garbage / Texas / Lenny Kravitz / The Breeders / Pulp / Sonic Youth / Green Day / The Offsprings / Garbage / Rem / The Verve / Rage Against The Machine / Radiohead / The Cardigans..

Pour t’ambiancer dès maintenant, on t’a préparé une petite playlist : https://spoti.fi/37MGiRH

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m) Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m) Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m) Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/2tHLI6oyr https://fb.me/e/2tHLI6oyr

Where is My Mind? / Nuit Rock 90s au Supersonic