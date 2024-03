WHEOBE / ASK THE LIGHT Leda Atomica Musique Marseille, vendredi 22 mars 2024.

WHEOBE / ASK THE LIGHT ♫♫♫ Vendredi 22 mars, 19h00 Leda Atomica Musique Prix libre / adhésion annuelle 3€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-22T19:00:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

WHEOBE

Préférant visiblement les chemins sinueux aux lignes droites ennuyeuses, ce groupe inclassable possède un sens de la composition en forme de labyrinthe assez impressionnant. On se laisse vite emporter par les ritournelles vrillées des guitares et les lignes de voix que ne renieraient pas un certain Tom Yorke avant de se laisser emporter avec délice par les déflagrations noise fracassantes qui manquent à chaque instant de nous faire chavirer.

ASK THE LIGHT

Formé en 2018, il est composé d’Olivier Boutry (voix / guitare), Olivier Loubet (basse / sampler) et Pascal Caillet (guitare/synth).

Fortement influencé par la scène de Manchester du début des 80’s, Ask The Light s’inscrit dans la mouvance des groupes comme The Durutti Column, Section 25, Joy Division/New Order, The Wake.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]