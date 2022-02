When Even The – Clara Furey Théâtre d’Orléans Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Théâtre d'Orléans, le jeudi 3 mars à 22:00

**Pour ce solo, l’artiste canadienne Clara Furey s’inspire du poème intrigant aux phrases inachevées signé par Leonard Cohen,** _**When Even The**_**.** À mi-chemin entre poésie et chorégraphie, elle propose une pièce méditative et explore le champ d’énergie entre son corps vibrant et une présence inanimée, sculpture ou _œuvre_ visuelle présente dans les lieux ou apportée par ses soins. La performance résonne donc différemment en fonction des espaces, des contextes et des oeuvres, offrant un dialogue unique entre mouvement, arts visuels et son. Toujours en écho aux thèmes majeurs abordés par le compositeur, Clara Furey explore la sensualité des morts et des vivants mais aussi la mémoire du toucher et l’absence. L’atmosphère minimaliste et intimiste de la pièce incite à adopter une posture contemplative. Entre tension et apaisement, le néant devient alors un vecteur de possibles permettant à toutes formes de communication de coexister. Une seconde performance de Clara Furey est à découvrir à l’occasion du festival, il s’agit de [Dog Rising](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/empty-59.html?article=2447). − **Direction artistique, interprétation Clara Furey** Compositeur, musique Tomas Furey Conception lumières Alexandre Pilon-Guay Direction technique de création Samuel Thériault Directeur technique en tournée Karine Gauthier Aide à la dramaturgie Nathalie Claude Installation vidéo, photo Kaveh Nabatian Avec le soutien du Centre culturel canadien à Paris − **Jeudi 3 mars** 22h − Salle Vitez Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec “[la Carte](https://www.scenenationaledorleans.fr/spectacles/la-carte-mode-emploi-59.html?article=2248)”, détails et renseignements [ici](https://www.scenenationaledorleans.fr/informations-pratiques-65.html) Durée 1h30

Tarif 10€ le spectacle ou 5€ avec "la Carte"

Entre poésie et chorégraphie, l'artiste canadienne s'inspire du poème intrigant aux phrases inachevées signé par Leonard Cohen, When Even The.

2022-03-03T22:00:00 2022-03-03T23:30:00

