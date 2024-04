What’s up Doc Hôtel C2 Marseille, mercredi 24 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T22:30:00+02:00

Fin : 2024-04-24T20:00:00+02:00 – 2024-04-24T22:30:00+02:00

« What’s up Docs » vous propose un voyage dans le temps…

Bouclez votre ceinture et laissez les musiciens vous embarquer dans les années 30 aux Etats Unis.

Les yeux clos, vous dégustez ce son feutré et ce swing si caractéristiques.

La trompette s’envole, le saxo est volubile, la rythmique – guitare et contrebasse – se transforme en matelas moelleux.

Les vocaux suaves, bluesys ou plein de punch selon les morceaux.

Tiens! Vous comprendrez l’américain? Non! C’est qu’ils chantent parfois en français…ça aide!

Sinon tout est d’époque : les instruments, les ronflements d’amplis, les costumes…

Hé oui! Ouvrez maintenant les yeux; même leur look fait voyager.

Laissez vous aller et emmener très loin!

Seule consigne de sécurité : tristes et grincheux s’abstenir.

Les artistes :

Philippe HARBONNIER – trompette

Philippe RASPAIL – sax

Denis STRAUB – guitare et vocal

Guillaume GERDIL – contrebasse et vocal

Rendez vous sur la scène du C2 le mercredi 24 avril 2024 dès 20h.

Réservation fortement conseillée.

Places assises limitées, sur réservation uniquement et soumise à restauration.

Entrée libre pour les places debout.

