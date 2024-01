What’s Going On? Nuit Soul & Funk du Supersonic SUPERSONIC Paris, vendredi 1 mars 2024.

Le vendredi 01 mars 2024

de 23h00 à 06h00

.Public adultes. payant Ticket : 6 EUR

What’s Going On? La Nuit Soul & Funk du Supersonic

Au confluent de la soul music et de la funk, entre la Stax Records et Motown Records, entre Otis Redding et The Ronettes et de James Brown à Kool & The Gang, on vous embarque dans les années 60s, 70s de Detroit à Memphis à bord de notre Ford Mustang.

Live Tribute à 1h00

Dj set soul funk d’Ed Bertram

Si tu aimes: ARETHA FRANKLIN / BIG MAYBELLE / CURTIS MAYFIELD / DIANA ROSS / EDWIN STARR / FOUR TOPS /JACKIE WILSON / JACKSON 5 / JAMES BROWN / MARVIN GAYE / MARY WELLS / MFSB / O’JAYS / OTIS REDDING / SAM & DAVE / STEVIE WONDER / THE CRYSTALS / THE ISLEY BROTHERS / THE MARVELETTES / THE RONETTES / THE SUPREMES / THE TEMPTATIONS / WILSON PICKETT & more…

Pour t’ambiancer dès maintenant

https://spoti.fi/3DaVRjd

Entrée à 5€ de 23h à 2h (puis 10€ jusqu’à 6h)

• Vestiaire au 2ème étage

• Entrée interdite aux mineur.e.s

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



https://fb.me/e/1iy1cjVIy https://link.dice.fm/T641605b9531

