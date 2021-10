What’s Going On? Nuit Soul & Funk du Supersonic SUPERSONIC, 5 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 5 novembre 2021

de 23h à 6h

payant

On vous embarque dans les années 60s, 70s de Detroit à Memphis à bord de notre Ford Mustang.

Au confluent de la soul music et de la funk, entre la Stax Records et Motown Records, entre Otis Redding et The Ronettes et de James Brown à Kool & The Gang, on vous embarque dans les années 60s, 70s de Detroit à Memphis à bord de notre Ford Mustang.

Live Tribute par Family Affair

Dj set soul funk par Alex Croq Mac et Ed Bertram

Si tu aimes: ARETHA FRANKLIN / BIG MAYBELLE / CURTIS MAYFIELD / DIANA ROSS / EDWIN STARR / FOUR TOPS /JACKIE WILSON / JACKSON 5 / JAMES BROWN / MARVIN GAYE / MARY WELLS / MFSB / O’JAYS / OTIS REDDING / SAM & DAVE / STEVIE WONDER / THE CRYSTALS / THE ISLEY BROTHERS / THE MARVELETTES / THE RONETTES / THE SUPREMES / THE TEMPTATIONS / WILSON PICKETT & More…

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet Paris 75012

Contact :SUPERSONIC 0146281290 communication@supersonic-club.fr https://www.facebook.com/events/2808036746161126

Date complète :

