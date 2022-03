WHATEVER HAPPENS DON’T BE YOURSELF AMR / Sud des Alpes Genève Catégorie d’évènement: Genève

AMR / Sud des Alpes, le mercredi 23 mars à 21:30

41e AMR JAZZ FESTIVAL, du 23 au 27 mars, AMR – Genève L’ AMR propose une 41è édition superbement équilibrée, avec 5 doubles concerts en 5 soirées, au cœur des Pâquis. Vous y trouverez des créations et des formations originales, des artistes internationaux et des talents locaux. Du solo au big band, on vous veut comblés, avec du jazz de diverses influences aux musiques improvisées les plus créatives ! WHATEVER HAPPENS DON’T BE YOURSELF WHDBY est un projet initié par Nils Are Drønen, batteur, chef d’orchestre et compositeur qui a fait ses études à l’Académie de musique de Bergen, en Norvège. Avec son orchestre, il explore les nombreuses facettes et possibilités du jazz et des musiques improvisées. Voici des improvisations libres, nourries et soulignées par les magnifiques mélodies nordiques, le tout exécuté avec une très grande sensibilité et une richesse des timbres exceptionnels. Une écoute au couteau pour une musique des plus tranchantes. Isach Skeidsvol, piano Aksel Røed, saxophone ténor Snorre Bjerck, percussions Nils Are Drøne, batterie Nils Henrik Sagvåg, contrebasse Mads Berven, guitare électrique Audun Waage, trompette Moar Drønen Nelly , chant

(2concerts) CHF 40.- (prix de soutien). CHF 30.- (plein tarif). CHF 20.- (membres AMR et ADEM, étudiants, SONART, AVS, AI, AC) CHF 10.- (titulaires de la carte 20 ans)

41e AMR JAZZ FESTIVAL AMR / Sud des Alpes Rue des Alpes 10 Genève Grottes et Saint-Gervais

