le mercredi 23 mars

Depuis 2004, ACTA organise une biennale européenne sur le thème de la création petite enfance appelée « PREMIÈRES RENCONTRES – Art Petite enfance et spectacle vivant ». Elles sont nées de la volonté d’artistes contribuant à faire avancer la réflexion sur la création européenne et stimuler la circulation d’œuvres artistiques européennes pour la petite enfance sur le territoire francilien, tant par la programmation de spectacles que grâce au forum associant de nombreux partenaires et professionnels, aussi bien français qu’étrangers. Les PREMIÈRES RENCONTRES sont source de visibilité pour les créations jeune public européennes du fait de leur participation au réseau de diffusion et de réflexion sur les thématiques de l’Art et de la petite enfance. **Cie Aaben Dans – « What is that ? »** Musique – danse Tout public, 30 mn La curiosité est ce qui permet aux enfants de découvrir le monde. Ce spectacle est une recherche sur la curiosité et la découverte : par les mouvements et la danse, les artistes explorent à la fois le corps et l’espace.

Entrée gratuite – Tout public

L'Atalante à Mitry-Mory 1 rue Jean Vigo – 77290 Mitry-Mory

2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T10:30:00;2022-03-23T15:00:00 2022-03-23T15:30:00

