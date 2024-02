WHAT IF … LOVE ? Nancy, vendredi 9 février 2024.

WHAT IF … LOVE ? Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

Par la Cie Split Impro

Un concept improvisé orchestré par Louis Morand, violoncelliste professionnel Split Impro

Et si vous tombiez amoureux d’une personne…

Et si vous lui avouiez vos sentiments

Que se passerait-il ?

Et si une personne tombait amoureuse de vous…

Et si vous n’en saviez jamais rien ?

Et si …

What if Love, un concept totalement improvisée qui place l’amour au centre d’un tout, à la croisée des relations entre les personnages, et où chaque note de violoncelle vient tisser le fil d’un destin qui aurait pu être.

La Compagnie Split Impro créée en 2023 qui épouse humour fruité et pépins de génie vous propose son premier long format What If Love, suivi d’un cabaret totalement déjanté où vous allez vous fendre la poire !

FB & INSTA @splitimproTout public

5 EUR.

14 rue du Cheval Blanc

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est

