55ème Fête du Vin, 22 juillet 2023, Wettolsheim.

Dégustation de crus locaux .Cortège folklorique dimanche à 15h. – Spectacle de danse burlesque dimanche à 17h – Feu d’artifice de clôture dimanche à 22h.

2023-07-22 à ; fin : 2023-07-22 . EUR.

Wettolsheim 68920 Haut-Rhin Grand Est



Tasting of local wines – Folkloric procession on Sunday at 3pm. – Burlesque dance show on Sunday at 5 pm – Closing fireworks on Sunday at 10 pm

Degustación de vinos locales – Desfile folclórico el domingo a las 15.00 h. – Espectáculo de baile burlesco el domingo a las 17.00 h. – Fuegos artificiales de clausura el domingo a las 22.00 h

Verkostung von lokalen Weinen – Folkloreumzug am Sonntag um 15 Uhr. – Burlesque-Tanzshow am Sonntag um 17 Uhr – Abschlussfeuerwerk am Sonntag um 22 Uhr

Mise à jour le 2023-05-10 par Office de tourisme de Colmar