68920 Wettolsheim . EUR La balade débute Place de la Mairie. Le parcours quitte le village en direction d’Eguisheim, il traverse les premiers coteaux vers le Grand Cru PFERSIGBERG.

Date limite d’inscription : 5 mai. L’apéritif

Après un bref passage sur les hauteurs de Wettolsheim, vous pouvez découvrir une belle vue sur la plaine d’Alsace. L’apéritif est servi dans le vignoble du ROSENBERG.

Bretzels salées fraiches cuites avant la livraison

Crémant / Muscat La mise en bouche

Le chemin se poursuit en direction du « BECHTAL », une petite vallée entre vignoble et montagne, au sud de Wettolsheim. Une collation vous est servie à l’orée de la forêt.

Verrine de Salade de pot au feu

Pinot Blanc L’entrée

Après cette mise en bouche le parcours entre en forêt. Le chemin se poursuit par un sentier légèrement escarpé et débouche à nouveau sur le vignoble.

Salade vigneronne, œuf mimosa

Pain blanc

Sylvaner Le plat de résistance

Le chemin se poursuit en lisière de forêt avant de prendre la direction du château du Hagueneck où vous est servi le plat de résistance. Ce dernier vous est proposé sous abri en contrebas du château. Une visite de son donjon est possible pour les plus téméraires. (Hors parcours)

Bouchée à la Reine

Croute feuilletée

Spätzle

Pain blanc

Pinot Noir Les fromages

Après vous être bien rempli l’estomac, le parcours continue en forêt pour rejoindre les hauteurs du Grand Cru « STEINGRUBLER » où vous pouvez déguster le fromage.

Le trio de fromages

Pain aux noix

Pinot Gris Grand Cru HENGST Dessert

La descente se poursuit avec une vue plongeante sur Wettolsheim et la plaine d’Alsace. Le dessert vous est servi Place de la Mairie.

Entremet Framboise-Mangue

Café

