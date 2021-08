Pantin La Cité Fertile île de France, Pantin WeToo FESTIVAL La Cité Fertile Pantin Catégories d’évènement: île de France

WeToo FESTIVAL La Cité Fertile, 9 septembre 2021, Pantin. Date et horaire exacts : Du 9 au 12 septembre 2021 :

jeudi de 19h30 à 23h

et vendredi de 18h à 0h30

et samedi, dimanche de 12h à 0h30

payant

Festival féministe, familial et inclusif, pluridisciplinaire du 9 au 12 septembre à la Cité Fertile et au Ciné 104 à PANTIN Tout au long de la journée, de 10h à minuit : des spectacles,

des expositions,

des ateliers,

des tables rondes,

des projections,

une librairie féministe,

des exposants,

des enregistrements de podcast,

de la restauration,

des performances et des surprises,

des temps festifs… Ainsi qu’un kids corner pour que les parents isolé.e.s puissent aussi profiter des activités proposées. Événements -> Festival / Cycle La Cité Fertile 14 rue Edouard Vaillant Pantin 93500

7 : Aubervillers – Pantin – Quatre Chemins (734m) 5 : Hoche (916m) 170 / 249 / 330

Contact :Mi-Fugue Mi-raison contact@wetoofestival.fr https://wetoofestival.fr https://www.facebook.com/WetooFestival Événements -> Festival / Cycle Étudiants;Queer Lgbt;Solidaire;Ados;Cinéma;Plein air;En famille;Enfants

