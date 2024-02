Wet Enough!? & Dandee Studio de l’Ermitage Paris, vendredi 22 mars 2024.

Le vendredi 22 mars 2024

de 21h00 à 23h00

.Public adultes. payant Tarif sur place : 18 EUR

Prévente : 15 EUR

Soirée Komos Shuffle – Jazz & more for the dancefloor

Wet Enough!?

Leur funk contemporain, teinté de rap, de house ou de drum & bass, rappelle aussi le jazz-funk des grands maîtres des années 70. Formé à Besançon, le groupe de jeunes vingtenaires, dont les membres étudient actuellement à Bruxelles, Amsterdam ou Lausanne, a sorti son premier EP intitulé « DASH » sur le label parisien KOMOS.

Marius Rabbe : Trombone

Maël El-Mazoughi : Claviers

Matthieu Aubert : Guitare

Baptiste Coqueret : Basse

Laszlo Renier : Batterie

__

Dandee

Créé pour des « house parties » au club parisien Les Disquaires en 2023, Dandee a composé des morceaux taillés pour les dancefloors qui font l’objet d’un premier EP à sortir en février 2024 sur le label KOMOS. Leur funk / house /disco, teinté de soul et jazz est illuminé par la voix magique de la MC, chanteuse, Galawesh Héril.

Galawesh Héril : Chant

Loïc Furet : Claviers

Arto : Basse

Axel Allwright : Batterie

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.studio-ermitage.com/index.php/agenda/date/wet-enough!-et-dandee https://www.instagram.com/dandee.wav/ https://www.instagram.com/dandee.wav/ https://www.billetweb.fr/wet-enough-dandee

