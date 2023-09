Expériences Mossig & Vignoble : Parenthèse en forêt Westhoffen, 23 septembre 2023, Westhoffen.

Westhoffen,Bas-Rhin

Un bain de forêt pour profiter des bienfaits de la nature..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . EUR.

Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est



A forest bath to enjoy the benefits of nature.

Un baño de bosque para disfrutar de los beneficios de la naturaleza.

Ein Waldbad, um die Vorzüge der Natur zu genießen.

Mise à jour le 2023-08-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble