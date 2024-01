Carnaval Westhoffen, samedi 17 février 2024.

Carnaval Westhoffen Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17

Carnaval de Westhoffen le samedi 17 février 2024.

Début du défilé à 16H.

Spectacle d’improvisation pour petits et grands à 17H.

Apéritif et planchette de charcuteries / fromages / légumes sur place.

Une surprise pour les enfants et les adultes qui viendront déguisés !

Réservation des planchettes avant le 14 février 2024 par mail.

0 EUR.

4 rue de Molsheim

Westhoffen 67310 Bas-Rhin Grand Est lesptitscerisiers@gmail.com



L’événement Carnaval Westhoffen a été mis à jour le 2024-01-18 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble