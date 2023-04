Visite guidée du village de Westhalten, 20 juin 2023, Westhalten.

Connaissez-vous Westhalten? Il s’agit d’un petit village typiquement alsacien entouré par les vignes. Suivez le guide pour découvrir son patrimoine et son architecture unique ! En fin de parcours, une dégustation de vins du cru vous sera offerte..

2023-06-20 à ; fin : 2023-07-27 10:30:00. 0 EUR.

Westhalten 68250 Haut-Rhin Grand Est



Do you know Westhalten? It is a small village typically Alsatian surrounded by vineyards. Follow the guide to discover its heritage and its unique architecture! At the end of the tour, you will be offered a tasting of local wines.

¿Conoce Westhalten? Es un pequeño pueblo típicamente alsaciano rodeado de viñedos. Siga al guía para descubrir su patrimonio y su arquitectura única Al final de la visita, le ofrecerán una degustación de vinos locales.

Kennen Sie Westhalten? Es handelt sich um ein kleines, typisch elsässisches Dorf, das von Weinbergen umgeben ist. Folgen Sie dem Führer, um das Kulturerbe und die einzigartige Architektur zu entdecken! Am Ende des Rundgangs erhalten Sie eine Weinprobe mit Weinen aus der Region.

Mise à jour le 2023-03-29 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach