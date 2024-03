WESTERN WAY OF LIFE Planchez, vendredi 14 juin 2024.

WESTERN WAY OF LIFE Planchez Nièvre

Du 14 au 16 juin de 10h à 21H Western Way of life à Planchez. 1ère convention de tatouage, piercing. 20 tatoueurs (euses). Présence de Olivier Vogel dessinateur de Ratus. Festival de country music et blues. Pass journalier 10€ / Pass 2 jours 15€ / Pass 3 jours 20€. Infos sur Facebook sugarinktattooexpo 10 10 EUR.

PLANCHEZ

Planchez 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

