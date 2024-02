WESTERN SYMPHONIQUE PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES Limoges, samedi 20 juillet 2024.

Dans ce grand concert de clôture, l’Orchestre symphonique et Chœur 1001 Notes monte sur scène avec une mission : emmener le public dans un voyage de l’autre côté de l’Atlantique. Chacun trouvera la monture de son choix, un cheval parcourant les plaines du far west ou une Harley Davidson pour rouler sur la mythique route 66. Les solos de banjo ou de violon seront accompagnés par les 120 musiciens et choristes qui composent l’ensemble, sur des thèmes composés par les plus grands : Dvorak, Ennio Morricone, George Gershwin, Bruce Springsteen ou Metallica. A travers les lieux et les âges, ce spectacle alterne entre souvenirs cinématographiques et rêves lointains des chercheurs d’or et dévoilera ses surprises au fil de la soirée.

Tarif : 24.00 – 69.00 euros.

Début : 2024-07-20 à 21:30

PATINOIRE OLYMPIQUE DE LIMOGES BOULEVARD DES PETITS CARMES 87000 Limoges 87