Western, poésie, musique ! Voyage en cinéma tadjik Musée Guimet Paris, 27 octobre 2023, Paris.

Du vendredi 27 octobre 2023 au jeudi 09 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. A partir de 12 ans. payant

Tarif : 6 euros pour les séances de cinéma, gratuit le dimanche 5

novembre; 18 euros pour le ciné-concert. Les projections et le

ciné-concert peuvent être gratuits pour les membres de la SAMG, les

moins de 26 ans, chômeurs et bénéficiaires de minimas sociaux, personnes

en situation de handicap, dans la limite des places disponibles, uniquement sur place le jour de l’évènement.

Du 27 octobre au 9 novembre, le Tadjikistan est à l’honneur au musée Guimet et à l’Humathèque – Campus Condorcet avec une rétrospective qui éclaire le parcours cinématographique du Tadjikistan, de l’époque soviétique à la renaissance post-guerre civile, illustrant un siècle de transformations sociales et artistiques.

Pays méconnu, resté dans l’ombre de ses voisins que sont

l’Afghanistan et l’Ouzbékistan. Par sa situation géographique entre

Moyen-Orient, ancien monde des steppes, sous-continent indien et oasis

de l’Asie centrale chinoise, le Tadjikistan est au cœur des réseaux

d’échanges depuis la plus haute antiquité. Malgré des périodes sombres,

le cinéma tadjik a évolué en une mosaïque de genres, reflétant la

richesse culturelle du pays tout en fusionnant héritage et créativité

contemporaine.Au programme, un ciné concert exceptionnel « Le toit du monde » et six séances de cinéma, du western au documentaire !

Découvrez les films de la rétrospective présentés à l’Humathèque – Campus Condorcet.

Ciné-concert « Le toit du monde », en partenariat avec la Maison des Cultures du Monde

Vendredi 27 octobre à 20h

Le Toit du Monde est le récit filmé d’une expédition ethnographique

russo-allemande dans le massif du Pamir (les contreforts de

l’Hindou-Kouch), en 1928, pour cartographier et explorer cette zone

montagneuse, et tenter pour la première fois d’atteindre le sommet du

pic Lénine, aujourd’hui Ibn Sina, à 7127 mètres d’altitude. À partir du

film, Iqbol Zavkibekov et Shanbe Mahmadgaminov proposent une création

musicale originale en semi-improvisation qui nous permet de vivre cette

expédition, en nous transportant au Pamir…Réserver votre billet pour le ciné-concert

Le garde du corps

Samedi 28 octobre à 16h

Ali Khamraev – URSS / Tadjikistan (TadjikFilm)/ 1979 /VOSTF / 90 minutes

Le garde du corps, du grand cinéaste Ali Khamraev, fait partie des

meilleurs « Westerns rouges » (parfois dits easterns ou osterns). Comme

nombre d’entre eux, il met en scène la révolte des Basmatchis : le

soulèvement au Turkestan (actuels Ouzbékistan et Tadjikistan), mené par

Enver Pacha, contre la domination coloniale russe tsariste puis

soviétique entre 1916 et 1934.

Les enfants du Pamir

Dimanche 29 octobre à 16h

Vladimir Motyl – 1963 /73 minutes / VOSTF

Devenu un classique du cinéma tadjik et soviétique, Les Enfants du Pamir

raconte l’arrivée de l’armée révolutionnaire et la mise en œuvre de

l’idéologie soviétique dans les écoles. Les enfants s’éveillent au

monde, la société s’éveille au communisme et les tensions entre les

traditions et la nouvelle idéologie sont nombreuses. Alternant le point

de vue des enfants et celui des adultes (notamment de l’instituteur),

Vladimir Motyl offre un magnifique film poétique. Le travail du cadre,

l’insertion de micro-séquences d’animation qui rythment la narration, et

la composition musicale (signée Karen Khatchatourian) inspirée des

rythmes et mélodies traditionnelles du Pamir en font un film d’une vraie

modernité esthétique.

Les murmures d’un ruisseau dans la neige qui fond

Jeudi 2 novembre à 16h

Fiction, drame, couleur.

Davlat Khudonazarov – 1982 / 87 minutes / VOSTF



En présence de Djamshed Usmonov, cinéaste et ancien collaborateur de Davlat Khudonazarov

Chaque année, les anciens combattants se retrouvent le 9 mai

près du Kremlin. Chaque année, leur nombre diminue, mais ce rendez-vous

est important pour tous et particulièrement pour le vieux berger Shodi

Makhmadaliev. Il se remémore sa vie, ses combats, sa rencontre avec sa

femme, leurs deux fils. L’un est devenu un médecin réputé, le second est

un trafiquant qui peine à se sortir d’ennuis. Même s’il le désapprouve,

Shodi décide de l’aider. Par touches impressionnistes, la vie de ce vétéran se déploie au fur et à

mesure qu’il se remémore les épisodes de sa vie. Un portrait sensible

qui est aussi une réflexion sur la valeur des événements d’une vie et la

conscience du temps par les hommes. Davlat Khudonazarov signe ici un

film poétique et philosophique qui marquera toute une génération de

cinéastes au Tadjikistan.

Pour aller au ciel il faut mourir

Vendredi 3 novembre à 16h

Fiction, drame, couleur.

Djamshed Usmonov – 2006 / 95 minutes / VOSTF

Kamal a vingt ans. Il est marié depuis quelques mois. Mais sa femme est toujours vierge.

Le médecin qui l’ausculte ne décèle chez lui aucune anomalie physique.

Kamal part à la ville, à la recherche d’une autre femme. La ville est

pleine de femmes mais les rencontres n’ont pas lieu. Sauf avec une

inconnue effleurée dans un trolley. Cette rencontre emmène Kamal plus

loin qu’il ne l’escomptait.

Distinctions

Sélection Festival de Cannes 2006 – Un Certain Regard, Prix du meilleur

film Tokyo Filmex 2006, Prix du meilleur scénario de Busan (PPP) 2006,

Grand Prix de Belgrade IFF 2006, Prix du meilleur film de Festival du

film asiatique de Barcelone, 2006

Luna Papa

Samedi 4 novembre à 16h

Fiction, comédie dramatique, couleur,

Bakhtyar Khudoynazarov – 1999 / 107 minutes / VOSTF

Dans un petit village imaginaire d’Asie centrale, Mamlakat vit avec son père et son frère. Elle rêve de devenir actrice. Alors quand, une nuit,

elle rencontre un inconnu qui se prétend ami de Tom Cruise, elle ne

peut lui résister. Toute la famille est alors entraînée dans un périple

tragi-comique où les coups de théâtre ne manquent pas. Conte loufoque

poétique, Luna Papa est le film le plus connu de Bakhtyar Khudoynazarov. Il a été primé et sélectionné dans de nombreux festivals.

Distinctions

Montgolfière d’or et prix du jeune public au Festival des trois

continents de Nantes 1999, Prix de la meilleure contribution artistique

au Festival de Tokyo 1999, Prix du jeune public européen et mention

spéciale du prix FIPRESCI au Festival de Bruxelles 2000, Meilleure

actrice pour Chulpan Khamatova et prix du public au Festival du cinéma

russe à Honfleur 2000

Le garçon de l’eau

Dimanche 5 novembre à 16h – Entrée libre et gratuite

Fiction, drame, couleur

Fayzullo Fayz – 2020 / 110 minutes / VOSTF

Dans un village de pêcheurs au nord du

Tadjikistan, le vieux Barakat a un confident : le jeune Ramsès, à qui il

transmet son expérience. Salima, la mère de Ramsès, peine à convaincre

son mari Safar de quitter le village pour s’installer en ville. Un

cinéaste loufoque survient pour tourner un film : Safar est choisi comme

acteur… Dans ce film poétique, Fayzullo Fayz, l’un des jeunes cinéastes les plus

prometteurs du Tadjikistan, met en scène la tension entre les

traditions et l’attrait pour le monde « moderne » et citadin, ainsi que

les difficultés, pour le petit monde des pêcheurs tadjiks, à faire face

au désastre écologique. Le film a été sélectionné dans plusieurs

festivals internationaux.

Enfin la rétrospective se poursuivra en 2024 à l’auditorium de notre partenaire l’Inalco les lundi 5 février à 18h avec Mort d’un usurier, de Tohir Sobirov (1966, en VOSTF) et mercredi 28 février à 18h avec Le vol de l’abeille, de Djamshed Usmonov et Min Bioung-Hun (1998, en VOSTF) – en présence de Djamshed Usmonov

Informations pratiques :

Lieu : Auditorium Jean-François Jarrige

Dates : du 27 octobre au 5 novembre 2023

Tarif : 6 euros pour les séances de cinéma, gratuit le dimanche 5

novembre; 18 euros pour le ciné-concert. Les projections et le

ciné-concert peuvent être gratuits pour les membres de la SAMG, les

moins de 26 ans, chômeurs et bénéficiaires de minimas sociaux, personnes

en situation de handicap, dans la limite des places disponibles, uniquement sur place le jour de l’évènement.

Musée Guimet 6, place d’Iéna 75116 Paris

Contact : https://www.guimet.fr/event/western-poesie-musique-voyage-en-cinema-tadjik/ auditorium@guimet.fr https://www.facebook.com/events/291545806989099 https://www.facebook.com/events/291545806989099 https://billetterie.guimet.fr

Le garçon de l’eau, Tajikfilm Western, poésie, musique ! Voyage en cinéma tadjik