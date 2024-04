Western day Cressat, jeudi 15 août 2024.

Western day Cressat Creuse

Marché de producteurs et artisans. Brocante sellerie.

Jeux pour enfants à 10h et jeux adultes à 14h.

Spectacle équestre par la troupe Vikinger de 11h à 16h.

Concert gratuit par les veilleurs de nuit.

Restauration sur place 12h grillade et soir cochon grillé.

Feu d’artifice à partir de 23h. .

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

Cressat 23140 Creuse Nouvelle-Aquitaine

