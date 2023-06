Bienvenue au Far West ! West Wood Ranch Condat-sur-Trincou, 16 juillet 2023, Condat-sur-Trincou.

Séjour magique dans le grand ouest ! A la découverte des grandes plaines, rencontre entre cow-boys et indiens… à cheval bien sûr !

Tu as toujours rêvé d’être un cow-boy-girl, de découvrir les grands espaces avec ta monture ? Alors bienvenue au Far West ! De la NUIT EN TIPI à la découverte de l’équitation western, ce séjour nous fera voyager.

Nous aurons la chance d’être hébergés dans un vrai RANCH et d’être proches des chevaux et poneys tout au long du séjour. Nous découvrirons, à leurs côtés, notre âme de cow boy-girl, le soir au coin du feu à regarder les étoiles. N’oublie pas ton chapeau et tes santiags pour ce moment hors du commun. Tout au long du séjour, tu vivras également, des grands jeux et véillées et nous profiterons de la piscine.

West Wood Ranch Condat sur trincou Condat-sur-Trincou 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

