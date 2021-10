West Side Story Zénith d’Orléans, 23 mars 2022, La Ferté-Saint-Aubin.

West Side Story

du mercredi 23 mars 2022 au dimanche 27 mars 2022 à Zénith d’Orléans

Quartier de l’Upper West Side, à Manhattan. Les Jets et les Sharks, deux bandes de jeunes des quartiers pauvres, se disputent le contrôle du quartier. Les premiers, originaires d’Irlande ou de Pologne, se considèrent comme les maîtres des lieux car ils sont nés aux États-Unis. Les seconds, originaires de Porto-Rico, immigrés plus récemment, se heurtent à leur hostilité et répondent à la violence par la violence. C’est dans ce contexte que Tony, ami du chef des Jets, et Maria, sœur du chef des Sharks, vont se rencontrer et s’aimer en dépit du monde qui les entoure et, qui sait, avec l’espoir de réconcilier l’irréconciliable. C’est à nouveau Gaël Lépingle qui signera la mise en scène de cet opéra qui sera donné en mars 2022. Note d’intention de Clément Joubert: West Side Story est une œuvre qu’on rêve de toucher, de travailler, de sentir, de vivre de l’intérieur. Mais c’est aussi un monument, qu’on n’ose approcher, tant il paraît inaccessible. D’ailleurs, comment le qualifier ? Comédie musicale, opéra chorégraphique, comédie, drame, très enjoué, très daté, très contemporain, musique savante, musique populaire, jazz, musique cubaine… C’est un chef d’œuvre comme je les aime : d’une simplicité complexe aboutie. Chacun peut y voir et comprendre ce qu’il est prêt à recevoir. J’aime la musique complexe qui est comprise par tous. J’aime les auteurs, les compositeurs, les peintres, les créateurs qui arrivent à transcrire leurs émotions, leurs désirs, leurs combats, en les laissant apparaître comme évidents pour tous et entendus de tous. J’aime profondément West Side Story.

de 19€ à 59€

Ouvertement adapté de Roméo et Juliette, œuvre de tous les records, tout le monde ou presque connaît West Side Story. Cette histoire universelle a fait ses preuves depuis Shakespeare !

Zénith d’Orléans rue Schuman Orléans La Ferté-Saint-Aubin Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T22:59:00;2022-03-25T20:00:00 2022-03-25T22:59:00;2022-03-26T20:00:00 2022-03-26T22:59:00;2022-03-27T16:00:00 2022-03-27T19:00:00