4 conférences autour de West Side Sory au Bouillon à 14h, 15h30, 17h, 18h30

entrée libre

L’université d’Orléans invite la Fabrique Opéra Val de Loire pour une journée/conférence et escape games le bouillon campus université Orléans-La Source orléans-la source Orléans Loiret

2022-02-22T14:00:00 2022-02-22T15:00:00;2022-02-22T15:30:00 2022-02-22T16:30:00;2022-02-22T17:00:00 2022-02-22T18:00:00;2022-02-22T18:30:00 2022-02-22T19:30:00

