West Side Story pour percussions Conservatoire de Nantes, 5 mars 2022, Nantes.

2022-03-05

Horaire : 17:00 18:00

Gratuit : oui Entrée selon consignes sanitaires en vigueur.

25 élèves des classes de cycle 2 et cycle 3 des Conservatoires de Nantes, Chateaubriand et la Roche-sur-Yon s’emparent d’une transcription pour percussions de la célèbre comédie musicale « West Side Story » créée dans les années 50 aux Etats-Unis par Léonard Bernstein et dont on connait les adaptations au cinéma (1961 et 2021 par Steven Spielberg). Les danses endiablées et les conflits des gangs new-yorkais sur fonds d’amours contrariés de la comédie musicale s’adaptent particulièrement bien aux ensembles de percussions qui parviennent, avec instruments à peaux et claviers, a restituer toutes les ambiances et les couleurs de la version originale de Léonard Bernstein. Ce projet ambitieux et exhaltant réunit les élèves et professeurs de trois conservatoires de la région. Cette date marque le lancement de leur tournée régionale ! Prochaines dates le 30 avril 2022 au Conservatoire de la Roche sur Yon et le 4 mai 2022 à Chateaubriand.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr