West Side Story LE BAL BLOMET Paris, mercredi 22 mai 2024.

Le mercredi 22 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Public adultes. payant Tarif Réduit : 20 EUR

Tarif Normal : 25 EUR

Ellinoa, chanteuse, compositrice et arrangeuse, a choisi de s’emparer de West Side Story pour en présenter une adaptation fidèle mais sublimée par ses arrangements originaux pour chœur.

1957, New York. Les Jets et les Sharks s’affrontent. La situation s’envenime lorsque Tony, l’ancien chef des Jets, tombe sous le charme de Maria, jeune première Shark, lors d’un bal. Leur romance, loin de plaire à tout le monde, provoquera une véritable guerre de gangs…

Inspirée de la pièce de théâtre de William Shakespeare “Roméo et Juliette”, représentée 732 fois dans sa première version à Broadway, alternant humour cinglant et scènes hautes en émotion, West Side Story figure sans aucun doute parmi les tragédies musicales les plus populaires de notre temps. Sa partition innovante signée Léonard Bernstein fait résonner classique, jazz et mambo, un mélange des genres marquant les esprits. Récemment remis au goût du jour par Steven Spielberg, elle a su traverser le temps sans prendre une ride.Ellinoa, chanteuse, compositrice et arrangeuse, artiste associée à l’Orchestre National de Jazz, a choisi de s’emparer de cette œuvre pour en présenter une adaptation fidèle mais sublimée par ses arrangements originaux pour chœur. A ses côtés, sept autres chanteur.ses solistes charismatiques (dont trois sont également instrumentistes) et une rythmique, mais aussi 20 choristes qui donnent un relief nouveau au chef d’œuvre de Bernstein. Un spectacle mis en scène, pétillant et poignant à la fois.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Métro -> 12 : Volontaires (Paris) (207m)

Bus -> 397089 : Volontaires – Lecourbe (Paris) (146m)

Vélib -> Volontaire – Lecourbe (91.27m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.billetweb.fr/west-side-story2

