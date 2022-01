West Side Story Gien, 2 février 2022, Gien.

West Side Story Gien

2022-02-02 – 2022-02-02

Gien Loiret Gien Loiret

L’école municipale de musique et théâtre et la médiathèque de Gien s’associent pour proposer deux journées d’animation autour de West Side Story, mercredi 02 et samedi 05 février 2022, à partir de 10h à l’Espace culturel.

West Side Story

+33 2 38 05 19 55

L’école municipale de musique et théâtre et la médiathèque de Gien s’associent pour proposer deux journées d’animation autour de West Side Story, mercredi 02 et samedi 05 février 2022, à partir de 10h à l’Espace culturel.

Espace culturel

Gien

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT GIEN