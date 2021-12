Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency, Loiret WEST SIDE STORY Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

WEST SIDE STORY Cinéma Le Dunois Beaugency, 29 décembre 2021, Beaugency. WEST SIDE STORY

du mercredi 29 décembre au mardi 4 janvier 2022 à Cinéma Le Dunois Beaugency

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. 2h 37min / Romance, Musical, Drame De Steven Spielberg Par Tony Kushner, Arthur Laurents Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-29T20:30:00 2021-12-29T23:00:00;2021-12-30T17:00:00 2021-12-30T19:30:00;2022-01-02T17:00:00 2022-01-02T19:30:00;2022-01-04T20:30:00 2022-01-04T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency