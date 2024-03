West Ocean String Quartet Centre Culturel Irlandais Paris, vendredi 15 mars 2024.

West Ocean String Quartet Acclamé en Irlande, cet ensemble « d’une élégance exquise » (Songlines) viendra célébrer son 25e anniversaire dans la chapelle du CCI. Vendredi 15 mars, 19h30 Centre Culturel Irlandais 15€ (12€ pour étudiants et demandeurs d’emploi), réservation conseillée

Début : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

Fin : 2024-03-15T19:30:00+01:00 – 2024-03-15T20:30:00+01:00

En 1999, le West Ocean String Quartet s’embarquait pour un voyage fascinant d’expérimentations et de collaborations musicales. Au fil des ans, le quatuor à cordes a partagé les scènes et studios d’enregistrement des plus grands : Christy Moore, Liam O’Flynn, Stephen Rea, Matt Molloy, Eimear Quinn… Ces musiciens virtuoses ont également créé leurs propres compositions et arrangements, gommant aussi subtilement que joyeusement la frontière entre musiques classique et traditionnelle. Paru en 2020, leur cinquième album, Atlantic Edge, met en lumière les sonorités traditionnelles de l’ouest de l’Irlande, mélanges d’airs contemplatifs et de mélodies dansantes. Acclamé en Irlande, cet ensemble « d’une élégance exquise » (Songlines) viendra célébrer son 25e anniversaire dans la chapelle du CCI.

Centre Culturel Irlandais 5 rue des irlandais 75005 Paris Paris 75005 Paris Île-de-France Situé en plein cœur du quartier Latin, le Centre Culturel Irlandais a pour mission de représenter et promouvoir la culture irlandaise en France. Le Centre présente les œuvres d'artistes irlandais contemporains, soutient les relations franco-irlandaises et leur riche héritage culturel, et accueille une communauté de résidents vibrante et créative. du lundi au dimanche de 14h à 18h (le mercredi jusqu'à 20h)