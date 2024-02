WEST COAST SWING Saint-Clément-de-Rivière, samedi 23 mars 2024.

Réservations

Initiation inscription conseillée en indiquant le nombre de personnes hommes (ou garçons) / femmes (ou filles) participants

coordinateur@saint-clement-de-riviere.fr

Repas inscription obligatoire jusqu’au 15 mars, du lundi au vendredi de 9h à 12h, accueil du Centre Fernand Arnaud Tarif 12 € par personne

Soirée sans inscription, l’accès sera libre !

Interview de Jean-Philippe Leyris, danseur Saint-Clémentois

Pouvez-vous nous présenter le West Coast Swing

Le West Coast Swing (WCS) est une danse de couple, originaire de la Côte Ouest des États-Unis. C’est de là que cette danse tire son nom Côte Ouest se traduit par West Coast en anglais et Swing signifie balancer . Le swing est un genre musical et une danse qui tire ses racines du jazz.

On pourrait imaginer de par son nom que c’est une danse en ligne comme la country par exemple, mais pas du tout ! Apparue dans les années 1950, elle tire ses origines du Lindy Hop et fait donc partie de la famille des danses de type Swing. C’est Skippy Blair, l’une de ses fondatrices, qui a utilisé ce terme de WCS pour la première fois dans les années 1960.

En France, le WCS commence à se faire connaître en 2003 et se répand de plus en plus notamment dans des villes comme Paris, Lyon, Toulouse ou Montpellier où cette danse connait un développement exponentiel.

Se caractérisant par des mouvements très fluides et élastiques entre les deux danseurs, le WCS allie interprétation musicale et jeu entre partenaires. Elle laisse libre cours à l’improvisation, l’échange, le partage et permet un amusement sans fin.

Sur quel style de musique peut-on danser ?

Le WCS a évolué au cours de ces vingt dernières années en s’adaptant à de très larges styles musicaux. On le danse sur du Blues, de la Pop, de la Dance, de la Soul, du R’n’B, du Jazz, de la Funk, du Hip Hop, du Disco mais aussi sur des musiques acoustiques voire même du classique. Autrement dit, sur quasiment toutes les musiques !!

C’est cette grande variété musicale qui enrichit cette danse et la rend si populaire et fun.

Moderne dans son approche, le WCS est dansé à la fois en social ou en compétition, en improvisation ou en chorégraphie, ce qui, de par son essence Swing, laisse une grande place à l’humour et au plaisir.

Parlez-nous de l’événement qui va avoir lieu le 23 mars !

Pratiquant cette danse depuis 2018, j’avais à cœur de faire découvrir cette danse passionnante, élégante et décontractée à tous les Saint-Clémentois, en leur proposant de participer gratuitement, samedi 23 Mars 2024 à l’évènement West Coast Swing à Saint-Clément , organisé à la salle Frédéric Bazille.

Le programme de cet évènement se déroulera en trois parties

– 17h00/19h45 initiation à cette danse. Un ou deux cours, au choix !

* 17h00/18h30 les professeurs de l’école de danse L’atelier Danse à Fabrègues, mondialement reconnus, proposeront un stage simple et accessible pour faire découvrir les pas de base du WCS et les secrets de cette danse musicalité, styling et connexion

* 18h45/19h45 Camille, danseuse professionnelle en danses urbaines, proposera un stage étonnant sur le mouvement corporel pour apprendre à danser avec confiance et aisance

– 20h00/21h00 repas. Optionnel !

Une formule paella + dessert vous sera proposée sur place au tarif de 12 euros par personne

-21h00 show des professionnels et soirée dansante!

Les professeurs vous réserveront des démonstrations de danses improvisées et/ou chorégraphiées. Puis une soirée dansante sera proposée tous les styles musicaux seront joués afin de pouvoir danser librement toute la soirée, avec ou sans notion de WCS.

Pour qui

En solo ou en couple, entre amis ou en famille, quel que soit son niveau et son âge tout le monde est le bienvenu. La motivation suffit !

Quels seront les intervenants ?

Sébastien CADET

Sébastien a commencé la danse par le rock acrobatique. Son style et ses chorégraphies atypiques lui ont permis de gravir régulièrement les marches du podium.

En 2006, il a obtenu la 4ème place au championnat de France. Il s’est tourné ensuite vers le Lindy Hop et la Salsa puis a découvert le West Coast Swing lorsque cette danse a fait son apparition en France en 2003. Il fut le tout premier à s’illustrer dans les compétitions nationales et internationales en West Coast Swing. Sa formation auprès des plus grands (Jordan et Tatiana, Kyle et Sarah…) lui a permis d’atteindre la catégorie All Star.

Blandine ICHE

Blandine a commencé la danse par le rock, la salsa, le tango argentin et les danses de salon. Passionnée, elle a découvert le West Coast Swing auprès de Sébastien Cadet. Sa progression fulgurante lui a permis de participer rapidement à des compétitions aux Etats Unis. Elle est l’une des toutes première à avoir atteint la catégorie CHAMPION (l’élite du WCS) en Europe.

Sensuelle et féminine, elle illumine ses danses par ses jeux de jambes et son écoute musicale.

Sébastien CADET et Blandine ICHE dansent et enseignent ensemble depuis plus de 15 ans. Ils font partie des premiers européens à faire des compétitions et routines aux Etats-Unis en se plaçant à plusieurs reprises dans le top 5.

Ils ont concouru dans de nombreuses villes aux USA où ils ont obtenu en 2012, la 8ème place à l’US Open en Classic division; en 2017, la 1ère place en catégorie pro-amateur à l’US open à Los Angeles (Blandine ICHE) ; en 2019, la 9ème place dans la catégorie Showcase et en novembre 2023, la 3ème place en Routine Sophisticated. Depuis plus de 10 ans, ils participent tous les deux à la catégorie Team division et font régulièrement des podiums.

Ils attachent une attention toute particulière à la formation. Certains de leurs élèves ont déjà atteint le niveau All Stars en Jack n’Jill et ont remporté plusieurs fois l’US Open.

Leurs traits de caractères et leur pédagogie d’enseignement sont la simplicité, l’humour, la disponibilité et le professionnalisme.

Camille

Grande passionnée, depuis 10 ans, par l’improvisation et le partage, est une danseuse pluridisciplinaire en danses urbaines (house, dancehall, contemporain, waacking, hip hop, etc). Elle découvre le West Coast Swing en septembre 2023 pour compléter son style de danse et se forme actuellement auprès de Sébastien et Blandine, avec son partenaire Lou Bruston. En décembre 2023, elle a participé au Global Grand Prix organisé à Toulouse dans la catégorie Rising Stars et Team Division. Son objectif en 2024 lors de différents stages tels que le SWS à Fabrègues ou au Westy Nantes est d’évoluer et de s’enrichir artistiquement afin de mélanger les styles de danses pour pouvoir partager, enseigner et transmettre son savoir.

Quels sont les détails pratiques

Les saint-clémentois pourront choisir de participer à l’une des parties du programme (initiation/repas/soirée dansante) ou à tout le programme, selon leurs envies et leurs disponibilités. EUR.

Saint-Clément-de-Rivière 34980 Hérault Occitanie

