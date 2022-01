WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers Ecole de danse Mansouri Chenôve Catégories d’évènement: Chenôve

Côte-d'Or

WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers Ecole de danse Mansouri, 6 février 2022, Chenôve. WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers

Ecole de danse Mansouri, le dimanche 6 février à 14:30

WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers 14h30 à 15h30 : Atelier évolutif West Coast Swing débutant ouvert à tous pour voir ou revoir les fondamentaux et figures de bases ou simplement se conforter ! ? 15h30 à 16h30 pratique ! ? 16h30 à 17h30 Atelier évolutif pour niveau inter/avancé ! ? 17h30 à 18h30 pratique ! Tarif : 8 euros tout compris le dimanche 6 février 2022

8 euros

WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers dimanche Ecole de danse Mansouri 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Chenôve Le Mail Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-06T14:30:00 2022-02-06T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Chenôve, Côte-d'Or Autres Lieu Ecole de danse Mansouri Adresse 15 rue Edmond Voisenet, 21000 Dijon Ville Chenôve lieuville Ecole de danse Mansouri Chenôve Departement Côte-d'Or

Ecole de danse Mansouri Chenôve Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chenove/

WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers Ecole de danse Mansouri 2022-02-06 was last modified: by WEST COAST SWING PARTY ” Pratique et Ateliers Ecole de danse Mansouri Ecole de danse Mansouri 6 février 2022 Chenôve Ecole de danse Mansouri Chenôve

Chenôve Côte-d'Or